23:06 15 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск

Какое будущее "откроет" для Центральной Азии совместный вуз — эксперт

Радио
Получить короткую ссылку
6810
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0f/16008383.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210215/16008324/Kakoe-buduschee-otkroet-dlya-Uzbekistana-i-Tadzhikistana-sovmestnyy-vuz--ekspert.html

Председатель правления Международного женского общественного фонда "SHARQ AYOLI - "Женщина Востока" Саодат Турсунбаева поделилась своим мнением о будущем Узбекистана и Таджикистана в сфере совместной образовательной деятельности.

Радио
Какое будущее "откроет" для Центральной Азии совместный вуз — эксперт
"В последние 4 года в Центральной Азии поднимаются принципы добрососедства и взаимной дружбы на совершенно новый уровень", — отметила Турсунбаева в беседе со Sputnik Узбекистан.

Эксперт напомнила, что осенью 2017 года в Самарканде прошла международная конференция на тему "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее", в ходе которой узбекский лидер Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность выстраивания общего будущего всех стран региона.

Рахмон Ульмасов, архивное фото
из личного архива Рахмона Ульмасова
"Это только начало": эксперт о создании узбекско-таджикского вуза в Худжанде

"Этот фактор поспособствовал дальнейшему укреплению связей между нашими странами. Если мы оглянемся назад, то для создания совместного вуза нужно было сначала привести [к общему знаменателю] законодательство, все нормативные документы", — продолжила Турсунбаева.

По ее словам, первое соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования и науки было заключено между Узбекистаном и Таджикистаном 9 марта 2018-го в ходе рабочего визита Мирзиёева в соседнюю республику.

Однако этого было недостаточно. Тогда стороны подписали второе соглашение — о взаимном признании документов государственного образца об образовании.

"На основании этих двух документов уже выработана единая платформа, стороны могут спокойно сотрудничать в различных областях высшего образования и науки. Вот, например, между вузами напрямую", — заявила Турсунбаева.

Что же дает эта единая платформа?

Эксперт считает, что это позволяет Узбекистану и Таджикистану установить прямое сотрудничество между учебными заведениями обеих стран.

Пустая аудитория
Unsplash / Changbok Ko
Узбекистан предложил Таджикистану образовать новый совместный вуз

Кроме того, появляется возможность для обмена профессорами, преподавателями, аспирантами, соискателями, студентами, а также для совместной образовательной научной деятельности и совместных конференциях.

Ранее свое мнение высказал также таджикский специалист по миграции, профессор Российско-таджикского (Славянского) университета Рахмон Ульмасов.

По его словам, этот вуз поможет перейти на новый этап развития таджикско-узбекских отношений в подготовке кадров по всем направлениям.

Подробнее слушайте в аудиозаписи.

Теги:
высшее образование, учеба, Наука, Узбекистан, Таджикистан, Образование, ВУЗ



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Парень и девушка на скамейке в Японском саду в Ташкенте
Территория любви: локации в Ташкенте, где всегда ждут влюбленных
Караван мечты и верблюдица Принцесса: как в Риштане растят кораблей пустыни
Караван мечты и верблюдица Принцесса: как в Риштане растят кораблей пустыни
Скоростная ж/д магистраль Туркестан — Ташкент
Из Ташкента в Туркестан за 2 часа: подробности проекта ж/д магистрали



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться