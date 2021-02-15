Какое будущее "откроет" для Центральной Азии совместный вуз — эксперт

Председатель правления Международного женского общественного фонда "SHARQ AYOLI - "Женщина Востока" Саодат Турсунбаева поделилась своим мнением о будущем Узбекистана и Таджикистана в сфере совместной образовательной деятельности.

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"В последние 4 года в Центральной Азии поднимаются принципы добрососедства и взаимной дружбы на совершенно новый уровень", — отметила Турсунбаева в беседе со Sputnik Узбекистан.

Эксперт напомнила, что осенью 2017 года в Самарканде прошла международная конференция на тему "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее", в ходе которой узбекский лидер Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность выстраивания общего будущего всех стран региона.

"Этот фактор поспособствовал дальнейшему укреплению связей между нашими странами. Если мы оглянемся назад, то для создания совместного вуза нужно было сначала привести [к общему знаменателю] законодательство, все нормативные документы", — продолжила Турсунбаева.

По ее словам, первое соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования и науки было заключено между Узбекистаном и Таджикистаном 9 марта 2018-го в ходе рабочего визита Мирзиёева в соседнюю республику.

Однако этого было недостаточно. Тогда стороны подписали второе соглашение — о взаимном признании документов государственного образца об образовании.

"На основании этих двух документов уже выработана единая платформа, стороны могут спокойно сотрудничать в различных областях высшего образования и науки. Вот, например, между вузами напрямую", — заявила Турсунбаева.

Что же дает эта единая платформа?

Эксперт считает, что это позволяет Узбекистану и Таджикистану установить прямое сотрудничество между учебными заведениями обеих стран.

Кроме того, появляется возможность для обмена профессорами, преподавателями, аспирантами, соискателями, студентами, а также для совместной образовательной научной деятельности и совместных конференциях.

Ранее свое мнение высказал также таджикский специалист по миграции, профессор Российско-таджикского (Славянского) университета Рахмон Ульмасов.

По его словам, этот вуз поможет перейти на новый этап развития таджикско-узбекских отношений в подготовке кадров по всем направлениям.

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