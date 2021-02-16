Мир охватила "пандемическая усталость" — что это такое, рассказал врач

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассказал, от чего зависит порядок распределения вакцин между странами и какая пандемия может прийти на смену COVID-19.

Радио Мир охватила "пандемическая усталость" — врач рассказал, что это такое

Вот уже год, как человечество борется с одним из мощнейших вызовов последнего десятилетия — коронавирусом COVID-19.

2020-й прошел под эгидой карантина и максимальной самоизоляции. В этом же году пришло новое явление, которому специалисты дали определение "пандемическая усталость".

"Люди уже не хотят соблюдать карантин, и общепризнанным является тот факт, что только массовая вакцинация может остановить распространение эпидемии", — заявил Круглый в эфире радио Sputnik.

Ранее известный российский врач и телеведущий Александр Мясников ответил на самые распространенные вопросы, касающиеся вакцинации: нужно ли делать прививку, если уже переболел? Что насчет новых штаммов COVID? Следует ли переживать из-за снижающегося уровня антител?

Кроме того, Мясников предположил, что спустя год, 5 или 10 лет мир может столкнуться с еще одной пандемией, куда более серьезной, чем сейчас.

Учитывая все это, необходимо как можно быстрее создать универсальную вакцину от гриппа, считает врач.

Свое мнение по поводу вакцинации также высказал популярный телеведущий, врач-педиатр Евгений Комаровский.

Он рассказал, стоит ли делать прививку тем, кто уже переболел COVID-19.

По словам специалиста, негативного эффекта от вакцинации точно не будет. Скорее даже, наоборот, вколотый препарат позволить укрепить иммунную защиту.

Как жители разных стран мира прививаются от COVID-19 — фото >>

Впрочем, следует помнить о том, что запас антител имеют свойство заканчиваться и тогда организм снова становится уязвим к заболеванию.

Если после выздоровления от COVID-19 прошло больше полугода, то точно следует подумать о вакцинации, заключил доктор.