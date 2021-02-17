Нациям в Великобритании и Ирландии никогда не было комфортно жить вместе - эксперт

Наиболее громкие и резонансные международные новости из США, Мьянмы и Великобритании прокомментировал в своем авторском Youtube-канале политический эксперт, профессор Игорь Панарин.

Радио Панарин: третья партия в США, военный порядок в Мьянме и британский раскол

Международный обзор эксперт начал с новостей из США - бывший президент этой страны Дональд Трамп активизировался после попытки импичмента и не просто обрушился с резкой критикой на лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, но обвинил его в том, что он китайский агент. Вдобавок ко всему признался, что сожалеет о своем благоволении сенатору.

Далее Панарин перевел внимание на Мьянму, где военные, взявшие власть в свои руки, действуют системно и слаженно, предъявляя новые обвинения "незаконному президенту" Аун Сан Су Чжи.

По словам политического эксперта, военные "системно додавливают ситуацию, попытки раскачать ситуацию глобалистом не удаются". Технология работы что в Бирме, что в Мьянме, что в России одна и та же.

Касательно назревающего кризиса в Великобритании, эксперт отметил, что целой группе наций и народностей, из которых состоит Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, никогда не было комфортно жить вместе. Теперь же они "опасно близки к экзистенциальному кризису", поскольку Brexit стал не только последствием раскола Британии и ЕС, но и причиной "все более глубоких трещин" внутри самого британского королевства.