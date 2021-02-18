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Политолог, кандидат политических наук Анна Арямова
из архива Анны Арямовой

Чего ждать от НАТО при Байдене — мнение политолога

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20210218/16027757/Chego-zhdat-ot-NATO-pri-Baydene--mnenie-politologa.html

Политолог Анна Арямова рассказала, как изменится Североатлантический альянс в эпоху новой американской администрации.

Радио
Чего ждать от НАТО при Байдене — мнение политолога

Специалист убеждена, что при Джо Байдене деятельность НАТО "будет еще более бурной". Особенно в Восточной Европе.

Ruptly / nato.int / NATO
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"Учитывая рвение наших ближайших соседей РФ в Прибалтике, которые готовы размещать и размещать военные базы у себя и строят всю свою национальную политику на антироссийской, русофобской платформе, думаю, что требования к деньгам и выплатам в пользу НАТО от европейцев будут еще больше", — заявила Арямова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, вероятнее всего, военно-политический альянс будет эксплуатировать правительства балтийских республик (Латвии, Литвы, к примеру), которые очень лояльны к США.

"Российская угроза будет раздуваться, потому что пока у власти люди, которые не видят и не хотят видеть больше никаких возможностей для развития своих стран, натовская "оккупация" и русофобские настроения в правящей элите будут основными. Соответственно, никаких проблем с финансированием не будет", — пояснила политолог.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
США, Джо Байден, НАТО



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