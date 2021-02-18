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Андрей Кошкин
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Евросоюз разламывает все механизмы: эксперт о санкциях в отношении России

Радио
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210218/16035838/Evrosoyuz-razlamyvaet-vse-mekhanizmy-ekspert-o-sanktsiyakh-v-otnoshenii-Rossii.html

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал в эфире радио Sputnik о диалоге между Россией и ЕС.

 

Радио
Евросоюз разламывает все механизмы: эксперт о санкциях в отношении России

 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия не будет инициатором такого разрыва, поскольку она хочет развивать отношения.

"Отношения между Евросоюзом и Российской Федерацией разрушает ЕС своей санкционной политикой, ущемляя Россию", - прокомментировал ситуацию завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
Флаги Евросоюза
© Sputnik / Владимир Астапкович
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции

По мнению эксперта, Евросоюз разламывает все механизмы. Наиболее ярким примером послужила заморозка Саммита на высшем политическом уровне, а также разрушение системы встреч членов правительства России с комиссарами Евросоюза, пояснил политолог.

Как считает спикер, имеющиеся встречи не являются системными и чаще носят обвинительный характер.

Кошкин также добавил, что кризис в отношениях с Евросоюзом произошел в феврале 2014 года, после государственного переворота в Украине.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
внешняя политика, политика, Евросоюз, Россия, санкции



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