Казанцев: почему так сложно добиться мирного урегулирования в Афганистане

Профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Казанцев рассуждает о перспективах политического урегулирования между афганскими властями и движением "Талибан"*, а также о роли НАТО в этом процессе.

Радио Казанцев объяснил, почему так сложно добиться мирного урегулирования в Афганистане

В настоящее время в Афганистане находится порядка 2,5 тысячи американских солдат, а всего военнослужащих НАТО — менее десяти тысяч, рассказал профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Казанцев.

"Речь идет не о больших количествах людей, но главное, что пребывание войск Альянса в Афганистане — это некий стабилизирующий сигнал для правительства ИРА, поскольку в случае их вывода может начаться, как считают многие эксперты, неконтролируемый распад самого правительства", — сказал Казанцев во время онлайн-конференции в пятницу ММПЦ МИА "Россия сегодня".

Профессор напомнил: генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях заявил, что Альянс продолжит оценивать ситуацию в Афганистане перед тем, как примет окончательное решение о своем присутствии в стране, и выдвинул ряд условий для "Талибана"*, чтобы к 1 мая 2021 года соглашение было выполнено. Прежде всего, это прекращение террористической деятельности на территории ИРА.

"Тут среди стран НАТО выявились совершенно разные позиции. В частности, Германия заранее заявила, что она хочет, чтобы войска НАТО продолжали максимально воздействовать на ситуацию в Афганистане с целью ее стабилизации. Среди трех ключевых государств, которые порождают волны беженцев в Европе, есть и Афганистан. Для ФРГ вопрос с афганскими беженцами очень важен, поэтому она не может пустить ситуацию на самотек, в отличие от США, которые находятся за океаном", — отметил Казанцев.

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* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация