"Страхи/Ошибки": как перестать быть безотказным?

"Выручить" коллегу и выйти вместо него. Отменить отпуск, потому что босс просил. Опять дать другу в долг (вряд ли вернет). Согласиться из вежливости на встречу со знакомым. Опять решать проблемы родственников. Сколько можно всем угождать? Как научиться отказывать?

Радио "Страхи/Ошибки": как перестать быть безотказным?

Что нам мешает говорить "нет"? В чем кроются причины безотказности? И почему вместо ожидаемой любви и признания "удобные" люди получают только пренебрежение?

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым учимся говорить "нет" без чувства вины и восстанавливаем нарушенные личные границы.

1:50 Основные причины, из-за которых люди становятся "удобными"

5:25 "Всех спасу, всем помогу": чего боятся безотказные люди

8:15 Проблемы из детства: как формируется страх сказать "нет"

10:10 Отношения "спасателя" с другими людьми

12:00 Как восстановить нарушенные личные границы и начать говорить "нет"

14:00 Как определить, кому можно отказывать, а кому все-таки не стоит

25:00 О просьбах помочь и пожертвовать деньги на благотворительность

28:00 О приношении в жертву себя и свое личное время

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