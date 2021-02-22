Эксперт объяснила, как Ташкент и Душанбе смогут регулировать водный баланс

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева рассказала, что нужно сделать странам центрально-азиатского региона, чтобы наладить механизм стабильного поступления воды.

Радио Эксперт рассказала, как Ташкент и Душанбе смогут регулировать водный баланс

Власти Узбекистана и Таджикистана за счет привлечения финансово-технического содействия международных финансовых институтов и доноров договорились ускорить процесс по совместной модернизации гидротехнических сооружений и объектов. Данную ситуацию прокомментировала замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

По ее словам, претендент такого длительного сотрудничества уже был.

"В советское время благодаря переброске энергии по единому энергетическому кольцу, эти вопросы решались достаточно спокойно", - поясняет спикер.

Как считает специалист, такого рода проекты по модернизации водно-хозяйственных и водно-энергетических систем являются наиболее привлекательными для институтов развития, как западных – Всемирный банк. ЕБРР, так и незападных - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Фонд шелкового пути, АБР.

Однако, по мнению эксперта, потенциальная проблема регулирования водного баланса центрально-азиатского региона кроется в климатических изменениях, которые могут менять предсказуемость водостока.

"Изменение климата больно бьет по всем. И по Узбекистану, делая засушливые районы еще более засушливыми, делая более непредсказуемым режим осадков в столь важный посевной сезон, и по Таджикистану, с точки зрения осадков, паводков и возможности генерации энергии", - поясняет Лихачева.

Чем больше страны будут объединять усилия в данном направлении, тем легче они смогут сгладить вызовы и у них появится больше шансов привлечь иностранное финансирование для подобных проектов, заключила эксперт.

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