12:54 22 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
courtesy of Anastasia Likhacheva

Эксперт объяснила, как Ташкент и Душанбе смогут регулировать водный баланс

Радио
Получить короткую ссылку
122 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210222/16056220/Ekspert-obyasnila-kak-Tashkent-i-Dushanbe-smogut-regulirovat-vodnyy-balans.html

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева рассказала, что нужно сделать странам центрально-азиатского региона, чтобы наладить механизм стабильного поступления воды.

Радио
Эксперт рассказала, как Ташкент и Душанбе смогут регулировать водный баланс

Власти Узбекистана и Таджикистана за счет привлечения финансово-технического содействия международных финансовых институтов и доноров договорились ускорить процесс по совместной модернизации гидротехнических сооружений и объектов. Данную ситуацию прокомментировала замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

По ее словам, претендент такого длительного сотрудничества уже был.

"В советское время благодаря переброске энергии по единому энергетическому кольцу, эти вопросы решались достаточно спокойно", - поясняет спикер.
Флаги Узбекистана и Таджикистана
© Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook
Эксперты стабилизируют поступление воды из Таджикистана в Узбекистан

Как считает специалист, такого рода проекты по модернизации водно-хозяйственных и водно-энергетических систем являются наиболее привлекательными для институтов развития, как западных – Всемирный банк. ЕБРР, так и незападных - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Фонд шелкового пути, АБР.

Однако, по мнению эксперта, потенциальная проблема регулирования водного баланса центрально-азиатского региона кроется в климатических изменениях, которые могут менять предсказуемость водостока.

"Изменение климата больно бьет по всем. И по Узбекистану, делая засушливые районы еще более засушливыми, делая более непредсказуемым режим осадков в столь важный посевной сезон, и по Таджикистану, с точки зрения осадков, паводков и возможности генерации энергии", - поясняет Лихачева.

Чем больше страны будут объединять усилия в данном направлении, тем легче они смогут сгладить вызовы и у них появится больше шансов привлечь иностранное финансирование для подобных проектов, заключила эксперт.  

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
финансы, экология, Экономика, водные ресурсы, вода, Таджикистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Коргимания: как в Петербурге прошел парад собак - фотолента
В мире вырос интерес к “Спутник V”. Как на это отреагировали в США — видео
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться