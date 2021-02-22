Иммунолог рассказал, в чем польза размещения вакцин на разных платформах

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, кому можно вакцинироваться против коронавируса.

Радио Иммунолог рассказал, в чем польза размещения вакцин на разных платформах

Как считает эксперт, медицинские руководители приняли разумное решение, запустив вакцину одновременно на нескольких платформах.

"Заранее трудно угадать, какая будет самая хорошая, а здесь вариант экономичный и все разные вакцины могут подойти разному контингенту людей, и это важно", - подчеркнул Жемчугов.

Однократная вакцина, отметил иммунолог, замечательно подойдет людям, перенесшим вирус в легкой форме.

"Это позволит вакцинировать даже тех, у кого есть некоторые противопоказания, а конкретно это определит врач", - уточнил Владислав Жемчугов.

По его словам, вакцина "КовиВак" разработана центром им. М. Чумакова по аналогии с имеющимися вакцинами, которые долго выпускаются, например: полиомиелитная вакцина.

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