19:09 22 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.85
  • EUR12790.40
  • USD10540.09
Поиск
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов
© Foto : youtube/ Ksu Sutkina

Иммунолог рассказал, в чем польза размещения вакцин на разных платформах

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210222/16058208.html

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, кому можно вакцинироваться против коронавируса.

Радио
Иммунолог рассказал, в чем польза размещения вакцин на разных платформах

Как считает эксперт, медицинские руководители приняли разумное решение, запустив вакцину одновременно на нескольких платформах.

"Заранее трудно угадать, какая будет самая хорошая, а здесь вариант экономичный и все разные вакцины могут подойти разному контингенту людей, и это важно", - подчеркнул Жемчугов.

Однократная вакцина, отметил иммунолог, замечательно подойдет людям, перенесшим вирус в легкой форме.

"Это позволит вакцинировать даже тех, у кого есть некоторые противопоказания, а конкретно это определит врач", - уточнил Владислав Жемчугов.

По его словам, вакцина "КовиВак" разработана центром им. М. Чумакова по аналогии с имеющимися вакцинами, которые долго выпускаются, например: полиомиелитная вакцина.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
мнение эксперта, Россия, вакцина "ЭпиВакКорона", вакцина "КовиВак", вакцина "Спутник V", вакцинация, Вакцина



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Коргимания: как в Петербурге прошел парад собак - фотолента
Пандемии вопреки: в Ташкенте прошел чемпионат по спортивным танцам
Сравнение вакцин от COVID-19
Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться