Эксперт: после "такого" о нормализации отношений между США и РФ можно забыть

По словам американского президента, Россия проще "угрожать отдельным странам", нежели иметь дело с "единым и сильным трансатлантическим союзом".
В связи с этим, США просто необходимо усилить меры по защите своего суверенитета, убежден Байден.
Вся эта ситуация свидетельствует о том, что холодная война не просто не закончилась, а находится на своем пике, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
"Я думаю, что самое худшее, что возможно в российско-американских отношениях, произошло. Это то, что американская сторона перешла красную черту, и президент уже пустился в личные нападки на российского президента", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
Дальше будет еще хуже, отметил Васильев.
По его мнению, "никакого доверия между лидерами стран после этого быть не может". Однако пугает не это, а то, что у американцев, похоже, совсем нет тормозов, считает эксперт.
"Это уже не случайная, а некая целенаправленная кампания, которую, по всей видимости, будет вести данный глава Белого дома", — добавил Васильев.
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