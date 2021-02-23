Эксперт: после "такого" о нормализации отношений между США и РФ можно забыть

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев оценил заявление Байдена о том, что Россия якобы пытается "ослабить европейский проект и НАТО", а также "подорвать" трансатлантическое партнерство Штатов с союзниками.

Радио Эксперт: после "такого" о нормализации отношений между США и РФ можно забыть

По словам американского президента, Россия проще "угрожать отдельным странам", нежели иметь дело с "единым и сильным трансатлантическим союзом".

В связи с этим, США просто необходимо усилить меры по защите своего суверенитета, убежден Байден.

Вся эта ситуация свидетельствует о том, что холодная война не просто не закончилась, а находится на своем пике, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Я думаю, что самое худшее, что возможно в российско-американских отношениях, произошло. Это то, что американская сторона перешла красную черту, и президент уже пустился в личные нападки на российского президента", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Дальше будет еще хуже, отметил Васильев.

По его мнению, "никакого доверия между лидерами стран после этого быть не может". Однако пугает не это, а то, что у американцев, похоже, совсем нет тормозов, считает эксперт.

"Это уже не случайная, а некая целенаправленная кампания, которую, по всей видимости, будет вести данный глава Белого дома", — добавил Васильев.

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