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Глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан
© Sputnik / Вячеслав Шарапов

Аналитик: когда "Северный поток-2" достроят — на Украине произойдет катастрофа

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Глава аналитического бюро "Сонар-2050" Иван Лизан поделился своим мнением о том, действительно ли для украинцев "Северный поток-2" — это вопрос жизни и смерти, как утверждал председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

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Иван Лизан: «Северный поток-2» — это вопрос жизни и смерти для украинцев

И это действительно так, убежден аналитик. 

Запуск газопровода приведет к тому, что Украина станет "беззащитной перед Россией".

Однако здесь следует четко разграничивать последствия для украинских властей и простых граждан. Основной удар примет на себя, конечно, население страны, считает Лизан. 

"Для простых граждан Украины завершение строительства "Северного потока-2" при сохранении текущей политики Киева, скорее всего, рано или поздно обернется большими проблемами с газоснабжением. Украинская ГТС идет с востока на запад страны, от нее запитаны промышленные предприятия и многие объекты коммунальной инфраструктуры. Соответственно, если прокачка газа будет снижена, а строительство "Северного потока-2" приведет к пересыханию транзитного газового потока, то содержать украинскую ГТС будет дорого, и придется, скорее всего, серьезным образом менять конфигурацию газоснабжения украинских городов и коммунальных объектов газом. А, учитывая, что на Украине издержки всегда перекладывались на потребителя, это обернется дальнейшим усугублением энергетической бедности для граждан Украины. Там газ уже и так по цене золота, а будет, скорее всего, еще дороже ", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Власти Украины между тем опасаются совсем иного — потерять поддержку США, а она, в свою очередь, крутится вокруг ГТС.

Логотип проекта Северный поток - 2 на одной из труб
REUTERS / Maxim Shemetov
СМИ: в мире начинается газовая война, всему виной — "Северный поток-2"

Задача Коболева как иноагента — "защитить ГТС, сделать так, чтобы она продолжала оставаться рычагом влияния со стороны даже не столько Украины на Россию, сколько со стороны США".

Вот, откуда такие утверждения про "вопрос жизни и смерти", заключил эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте. 

Теги:
США, газопровод, Украина, Россия, Северный поток - 2



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