Какие государства интересуют НАТО на северном и южном флангах — эксперт

На северном фланге для НАТО важны Финляндия и Швеция, на южном — Украина и Грузия, заявил проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег Иванов во время онлайн-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Швеция и Финляндия — очень важные страны для обеспечения контроля и влияния НАТО на северном фланге Европы. Тут два варианта. Как минимум эти страны должны поддерживать НАТО в их политике без вступления, без получения членства, быть лояльными государствами. А как максимум — перспектива вступления этих двух стран в союз", — сказал Иванов.
То же самое можно сказать о Грузии и Украине.
Южный фланг, отметил эксперт, важен тем, что примыкает к Ближнему Востоку, пишет Sputnik Латвия.
"Если рассматривать Закавказье как мост между Центральной Азией, Афганистаном и Европой, то это тоже очень важный регион", — сказал Иванов.
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