Какие государства интересуют НАТО на северном и южном флангах — эксперт

Проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег Иванов назвал страны, которые в перспективе могут стать членами Североатлантического альянса.

Радио Иванов назвал четыре страны — перспективных члена НАТО

На северном фланге для НАТО важны Финляндия и Швеция, на южном — Украина и Грузия, заявил проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег Иванов во время онлайн-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

"Швеция и Финляндия — очень важные страны для обеспечения контроля и влияния НАТО на северном фланге Европы. Тут два варианта. Как минимум эти страны должны поддерживать НАТО в их политике без вступления, без получения членства, быть лояльными государствами. А как максимум — перспектива вступления этих двух стран в союз", — сказал Иванов.

По его словам, НАТО ведет в данных государствах определенную работу для того, чтобы как простое население, так и элиты поверили, что членство в объединении необходимо для защиты от якобы угрожающей России.

То же самое можно сказать о Грузии и Украине.

Южный фланг, отметил эксперт, важен тем, что примыкает к Ближнему Востоку, пишет Sputnik Латвия.

"Если рассматривать Закавказье как мост между Центральной Азией, Афганистаном и Европой, то это тоже очень важный регион", — сказал Иванов.

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