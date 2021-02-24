У нас нет права на ошибку при озеленении Бухары — эксперт по ландшафту

В Узбекистане стартовал социально-волонтерский проект "Зеленый город Бухара". Тысячи саженцев будут доставлены для высадки в Бухаре. Председатель ассоциации ландшафтного искусства Узбекистана Татьяна Югай рассказала о деталях акции и о том, сколько ждать результата.

Радио Сколько придется ждать тенистых аллей для Бухары — ответ эксперта по ландшафту

"Мы ориентировались на местный климат. У нас есть полная уверенность, что эти саженцы примутся, иначе нет вообще смысла делать социальный проект. Если при коммерческой посадке деревьев закладываются риски и компания сможет заменить погибшие растения, то в нашем случае у нас нет право на ошибку. Все эти деревья с очень мощной корневой системой и уже довольно взрослые, так что они обязательно должны приняться на местности", — пояснила эксперт.

Из Ташкента в Бухару отправляются грузовики с взрослыми саженцами, которые будут высаживать в городе уже в ближайшие выходные. Растения подбирались специально с учетом климата - они неприхотливые и быстрорастущие. Из деревьев это акация, павлонии и софоры.

Кроме того, для лучшей адаптации вместе с деревьями будет завезен и почвенный материал. Это ускорит рост и поможет растению пережить стресс после транспортировке и высадке на новой местности.

Почти все эти виды деревьев довольно быстро растут - от полутора до трех метров ежегодно, так что уже через два-три года в Бухаре зашумят тенистые аллеи из молодых, но уже взрослых насаждений, устойчивых и к к песчаным бурям, и к песчаным почвам.

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