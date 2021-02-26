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Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Мурадов рассказал о результатах поиска в ИРА пропавших во время войны сограждан

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210226/16085365/Muradov-rasskazal-o-rezultatakh-poiska-v-IRA-propavshikh-vo-vremya-voyny-sograzhdan.html

Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов рассказал, как ветераны боевых действий в Афганистане пережили пандемию коронавируса и сколько без вести пропавших солдат или их захоронений было обнаружено на территории ИРА.

Радио
Мурадов рассказал, сколько пропавших без вести узбекистанцев обнаружили в Афганистане

По словам Талъата Мурадова, во время пандемии объединения VETERAN предпринимало шаги для поддержки своих сотрудников. 

Совместно с фондом "Вместе мы сила!" объединение на протяжении всего периода оказывало поддержку "афганцам", живущим в Узбекистане.

"Во время трагедии, которая произошла в республике в мае прошлого года - прорыва дамбы водохранилища Сардоба пострадали 18 наших сотрудников. Объединение также передавало новые вещи: обувь, теплую одежду, одеяла для всех ветеранов, потому что они остались без крова", — рассказал Мурадов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Во время войны в Афганистане участвовали 65 000 ветеранов, проживающих сейчас в Узбекистане, 2000 из них вернулись инвалидами, 29 без вести пропавших родители до сих пор не знают, что с ними. Летом Узбекистан приступил к поиску погибших, на это были выделены средства.

Сегодня в Ташкенте ветераны афганской войны были награждены орденом "Воинов-интернационалистов" ("Байналминал жангчи").

Торжественная церемония состоялась в начале XIII Пленума Республиканского совета Ассоциации ветеранов и ветеранов-инвалидов Узбекистана.




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