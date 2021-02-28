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Подкасты РИА правда тела
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"Правда тела". Почему мы едим, когда нам плохо

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Тема:
Подкасты РИА (415)
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Накричал начальник — заем шоколадкой. Наконец удалось уложить спать ребенка — поем чего-нибудь вкусного (на ночь). Почему с помощью еды мы пытаемся справиться с усталостью, стрессом и тревогой, и как перестать это делать?

Почему одни люди в стрессе худеют, а другие набирают вес, и у кого из них "генетическая поломка"?

Радио
"Правда тела". Почему мы едим, когда нам плохо

Если у вас постоянный стресс — стоит ли начинать худеть, или сначала нужно разобраться со своими эмоциями и их причиной? И как эмоциональное переедание связано с тем, как вас воспитывали в детстве? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat, президент ассоциации АСОРПП Светлана Бронникова.

01:30 "Худеющие" или "полнеющие" во время стресса — кто более "здоров", а у кого "генетическая поломка"

07:45 Как работает эмоциональное переедание и как оно связано с тем, как вас воспитывали в детстве

11:26 Можно ли, находясь в стрессе, снижать вес

13:00 "Большинство людей переедают потому, что они перед этим недоедают"

17:57 Почему чтобы регулировать стресс — нужно уметь заботиться о себе (и как это делать)

21:52 Техника пауз. Что делать, если вам плохо и хочется устроить себе "пир горой"

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Тема:
Подкасты РИА (415)
Теги:
подкаст, стресс, здоровье, еда



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