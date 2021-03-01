Что поможет узбекистанцам сохранить семейный союз — мнение эксперта

Эксперт считает, что людей, собирающихся вступить в брак, нужно сначала подготовить к нему.
"Если все усложнят, то молодежь может выбрать путь сожительства, то есть вообще не связывать себя узами брака", - поясняет Наиля Зиганшина.
По ее словам, когда выдают замуж уже подготовленных девушек, 90% из них не разводятся.
"Они избегают всех проблем, решают все дипломатично и не стараются разрушить брак", - уточняет председатель Союза мусульманок России.
Чтобы в последующим избежать проблем, необходимо уже сейчас открывать специализированные центры создания и сохранения семьи - они будут актуальны, востребованы и очень полезны, заключила спикер.
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