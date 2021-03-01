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Председатель Союза мусульманок России Наиля Зиганшина

Что поможет узбекистанцам сохранить семейный союз — мнение эксперта

© Foto : личный архив Н.Зиганшиной
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210301/16102836/Ekspert-obyasnila-chto-pomozhet-uzbekistantsam-sokhranit-semeynyy-soyuz.html

Председатель Союза мусульманок России, член Экспертного совет Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Наиля Зиганшина рассказала о том, какие могут возникнуть риски из-за усложнения процесса вступления в брак.

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Эксперт объяснила, что поможет узбекистанцам сохранить семейный союз

Эксперт считает, что людей, собирающихся вступить в брак, нужно сначала подготовить к нему.

"Если все усложнят, то молодежь может выбрать путь сожительства, то есть вообще не связывать себя узами брака", - поясняет Наиля Зиганшина. 

По ее словам, когда выдают замуж уже подготовленных девушек, 90% из них не разводятся.

Обручальные кольца на столе
© CC0 / marcojean20 / pixabay
В Узбекистане предложили усложнить процесс вступления в брак

"Они избегают всех проблем, решают все дипломатично и не стараются разрушить брак", - уточняет председатель Союза мусульманок России. 

Чтобы в последующим избежать проблем, необходимо уже сейчас открывать специализированные центры создания и сохранения семьи - они будут актуальны, востребованы и очень полезны, заключила спикер. 

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, проект закона, Законопроект, семья, брак



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