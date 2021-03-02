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Пресс-служба МИД РФ

Лавров: есть цель ускорить запуск производства "Спутник V" в Узбекистане

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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов прибыл с рабочим визитом в Москву и провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Среди обсуждаемых тем были перспективы использования российской вакцины в республике.

Радио
Лавров: есть цель ускоренно наладить производство "Спутник V" в Узбекистане
На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Узбекистана и России Сергей Лавров заявил, что борьба с пандемией и взаимопомощь в этом вопросе - одна из ключевых тем международной повестки. Он также поблагодарил узбекскую сторону за ускоренную регистрацию вакцины "Спутник V".

"В ходе переговоров мы коснулись темы борьбы с пандемией. Насколько нам известно в Узбекистане в ближайшие дни начнется массовая вакцинация населения. Кстати, сейчас в Москве находится делегация во главе с министром здравоохранения республики. Наши узбекистанские коллеги находятся в тесном контакте с российскими экспертами по этим вопросам. Кроме того мы отметили необходимость ускоренного запуска производства вакцины "Спутник V" в Узбекистане", — подчеркнул Лавров.

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Дипломат добавил, что стороны также решают вопрос о возобновлении полноценной трудовой миграции, а также очного формата обучения для иностранных студентов.

Ранее официальный Ташкент заявлял, что на первой стадии намерен приобрести не менее 1 миллиона доз российского препарата.

Подробнее в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




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