Чем опасно самолечение антибиотиками — доходчиво объяснил доктор Комаровский

"Способ решения проблемы — "к врачу попасть нельзя, поэтому давайте продавать антибиотики на каждом углу", что, собственно говоря, и происходит. Я вам так скажу: если невозможно будет попасть к хирургу, надо разрешить всем просто оперировать, всем желающим!", — сказал с иронией Комаровский в эфире радио Sputnik.
По его словам, в большинстве случаев люди, занимаясь самолечение антибиотиками, совершают большую ошибку.
Дело в том, что граждане зачастую недооценивают эти препараты, а ведь их огромное множество, и какое именно из всего многообразия вам нужно, определит только врач.
"Надо понимать, что это за антибиотик, к какой группе относится, генерик ли это или же оригинальный препарат, это бактерицидный препарат или бактериостатический, какие дозы необходимы в этой конкретной ситуации, какая должна быть продолжительность лечения, необходима ли потом противорецидивная терапия", — обратил внимание доктор.
Комаровский отметил, что обычный человек, как правило, не обладает этими специфическими знаниями.
А, значит, не надо самовольно покупать антибиотики и заниматься самолечением, поскольку это чревато последствиями.
"Если вы не имеете прав и умений — не надо садиться за руль", — провел аналогию врач.
Ранее израильские ученые выяснили, что применение антибиотиков без всякой нужды плохо сказывается на здоровье человека.
Более того, при COVID-19 они ко всему прочему еще и бесполезны.