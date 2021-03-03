Чем опасно самолечение антибиотиками — доходчиво объяснил доктор Комаровский

Известный телеведущий, врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что зачастую граждане ничего не зная ни о препарате, ни о его природе, целенаправленно начинают себя им лечить. И это большая ошибка.

Радио Чем опасно самолечение антибиотиками — доходчиво объяснил доктор Комаровский

"Способ решения проблемы — "к врачу попасть нельзя, поэтому давайте продавать антибиотики на каждом углу", что, собственно говоря, и происходит. Я вам так скажу: если невозможно будет попасть к хирургу, надо разрешить всем просто оперировать, всем желающим!", — сказал с иронией Комаровский в эфире радио Sputnik.

По его словам, в большинстве случаев люди, занимаясь самолечение антибиотиками, совершают большую ошибку.

Дело в том, что граждане зачастую недооценивают эти препараты, а ведь их огромное множество, и какое именно из всего многообразия вам нужно, определит только врач.

"Надо понимать, что это за антибиотик, к какой группе относится, генерик ли это или же оригинальный препарат, это бактерицидный препарат или бактериостатический, какие дозы необходимы в этой конкретной ситуации, какая должна быть продолжительность лечения, необходима ли потом противорецидивная терапия", — обратил внимание доктор.

Комаровский отметил, что обычный человек, как правило, не обладает этими специфическими знаниями.

А, значит, не надо самовольно покупать антибиотики и заниматься самолечением, поскольку это чревато последствиями.

"Если вы не имеете прав и умений — не надо садиться за руль", — провел аналогию врач.

Ранее израильские ученые выяснили, что применение антибиотиков без всякой нужды плохо сказывается на здоровье человека.

Более того, при COVID-19 они ко всему прочему еще и бесполезны.