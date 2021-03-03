19:01 03 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск
Врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский
© Foto : Личный архив Евгения Комаровского

Чем опасно самолечение антибиотиками — доходчиво объяснил доктор Комаровский

Радио
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210303/16120778/Chem-opasno-samolechenie-antibiotikami--dokhodchivo-obyasnil-doktor-Komarovskiy.html

Известный телеведущий, врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что зачастую граждане ничего не зная ни о препарате, ни о его природе, целенаправленно начинают себя им лечить. И это большая ошибка.

Радио
Чем опасно самолечение антибиотиками — доходчиво объяснил доктор Комаровский

"Способ решения проблемы — "к врачу попасть нельзя, поэтому давайте продавать антибиотики на каждом углу", что, собственно говоря, и происходит. Я вам так скажу: если невозможно будет попасть к хирургу, надо разрешить всем просто оперировать, всем желающим!", — сказал с иронией Комаровский в эфире радио Sputnik.

По его словам, в большинстве случаев люди, занимаясь самолечение антибиотиками, совершают большую ошибку. 

© Depositphotos / Diego Cervo
Как не "проморгать" пневмонию — доктор Комаровский назвал 6 ранних симптомов

Дело в том, что граждане зачастую недооценивают эти препараты, а ведь их огромное множество, и какое именно из всего многообразия вам нужно, определит только врач.

"Надо понимать, что это за антибиотик, к какой группе относится, генерик ли это или же оригинальный препарат, это бактерицидный препарат или бактериостатический, какие дозы необходимы в этой конкретной ситуации, какая должна быть продолжительность лечения, необходима ли потом противорецидивная терапия", — обратил внимание доктор.

Комаровский отметил, что обычный человек, как правило, не обладает этими специфическими знаниями.

А, значит, не надо самовольно покупать антибиотики и заниматься самолечением, поскольку это чревато последствиями.

"Если вы не имеете прав и умений — не надо садиться за руль", — провел аналогию врач.

Ранее израильские ученые выяснили, что применение антибиотиков без всякой нужды плохо сказывается на здоровье человека.

Более того, при COVID-19 они ко всему прочему еще и бесполезны.

Теги:
антибиотики, здоровье, Медицина, доктор, врач



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев держит стенографические записи, данные ему президентом Российской Федерации Борисом Ельциным
Горбачёву — 90: архивные фото "отца" советской перестройки
Как люди реагируют на комплименты
"И утке приятно": как люди реагируют на комплименты - видео
По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться