Лукашенко незачем просить у Путина кредиты, почему — объяснил политолог

Российский политический эксперт Сергей Марков рассуждает, о чем могли говорить во время личной встречи в Сочи президенты Беларуси и России, а какие темы вряд ли поднимались.

Радио Эксперт о встрече президентов в Сочи: что так и не дошло до общественности

Двадцать второго февраля в Сочи прошли переговоры президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Подробности шестичасовой встречи, состоявшейся по завершении сложного периода в РБ, до сих пор неизвестны. И это не случайно, считает российский политический эксперт Сергей Марков. По его словам, стратегические вопросы, которые обсудили главы государств, требуют спокойного и откровенного разговора, пишет Sputnik Беларусь.

Марков отметил, что за последние месяцы "все ложные союзники предали и Беларусь, и Лукашенко, и заняли позицию врагов", при этом "настоящие союзники" — Россия и ее лидер Владимир Путин — "поддержали активно и белорусский народ, и белорусскую государственность, и президента Александра Лукашенко".

Глава РБ, как отметил эксперт, убедился, что "его реальные друзья только в России".

"Создались прекрасные условия для возрождения духа и драйва создания Союзного государства", — полагает Марков.

Он также прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о том, что Лукашенко ездил в Россию якобы для того, чтобы попросить кредит. Это не так, уверен эксперт.

"Лукашенко не нужно просить российские кредиты, во-первых, потому что белорусская экономика находится в достаточно хорошем состоянии, она выдержала и удар санкций, и удар эпидемии, и удар польского мятежа. И потом, если Беларуси нужны деньги, — не надо просить, Россия сама их предложит раньше", — сказал политолог.

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