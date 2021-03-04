Лукашенко незачем просить у Путина кредиты, почему — объяснил политолог

Двадцать второго февраля в Сочи прошли переговоры президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Подробности шестичасовой встречи, состоявшейся по завершении сложного периода в РБ, до сих пор неизвестны. И это не случайно, считает российский политический эксперт Сергей Марков. По его словам, стратегические вопросы, которые обсудили главы государств, требуют спокойного и откровенного разговора, пишет Sputnik Беларусь.
Глава РБ, как отметил эксперт, убедился, что "его реальные друзья только в России".
"Создались прекрасные условия для возрождения духа и драйва создания Союзного государства", — полагает Марков.
Он также прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о том, что Лукашенко ездил в Россию якобы для того, чтобы попросить кредит. Это не так, уверен эксперт.
"Лукашенко не нужно просить российские кредиты, во-первых, потому что белорусская экономика находится в достаточно хорошем состоянии, она выдержала и удар санкций, и удар эпидемии, и удар польского мятежа. И потом, если Беларуси нужны деньги, — не надо просить, Россия сама их предложит раньше", — сказал политолог.
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