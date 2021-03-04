Аршинов о проекте, который может стать одним из якорных для РФ и Узбекистана

Советник министра экономического развития по экспорту и инвестициям Саратовской области Юрий Аршинов рассказал, как прошел визит делегации российского региона в Узбекистан.

Радио Аршинов о проекте, который может стать одним из якорных для РФ и Узбекистана

Проведенная Саратовской областью работа по развитию отношений с Узбекистаном дала свои плоды, заявил советник Минэкономразвития российского региона Юрий Аршинов.

"Состоялся официальный визит делегации под руководством вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области области Романа Бусаргина в Ташкент и Самарканд. Каждый пункт повестки был детально продуман — чтобы быть выгодным обеим сторонам", — отметил Аршинов.

В ходе визита, в частности, было подписано соглашение о побратимстве между Самаркандом и Саратовом, охватывающее весь спектр отношений — от экономики до совместных образовательных проектов, а также — соглашение о сотрудничестве между Самаркандским государственным университетом и Саратовской государственной юридической академией.

"Еще хотелось бы отметить важность реализации совместных бизнес-проектов. Для малых и средних предприятий Саратовской области (фармацевтика, сфера высоких технологий, нефтегазовой оборудование) этот визит завершился успешным заключением контрактов на сумму более восьми миллионов долларов", — заявил Юрий Аршинов.

Он также рассказал, что на встрече с Торгово-промышленной палатой Узбекистана обсуждалось возможное создание Торгового дома Узбекистана.

"Речь идет о совместном — усилиями саратовских и узбекистанских предпринимателей — создании транспортно-логистического хаба. Этот проект вызвал большой интерес у представителей бизнеса, ТПП республики. Полагаю, что в будущем он может стать одним из якорных в развитии связей между регионами двух стран, а также позволит вовлечь Казахстан, являющийся важнейшим транзитным звеном между РФ и РУз", — сказал советник Минэкономразвития.

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