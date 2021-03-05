Россия может вытянуть за собой всю Центральную Азию — мнение эксперта

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский считает, что от того, насколько успешно будет экономически развиваться РФ, зависит дальнейшая судьба всех ее соседей, в том числе региона ЦА.

Радио Россия может вытянуть за собой всю Центральную Азию — мнение эксперта

Вот уже девять месяцев как растут мировые цены на продовольственные сырьевые товары. Ощутимее всего скачок отразился на стоимости сахара и растительного масла — к таким выводам пришли в ООН.

Это новый тренд, подчеркнул Голубовский.

"Финансисты называют это "сырьевой суперцикл". Это будет длиться достаточно долго...вот, сколько росла нефть в прошлом цикле — он начался с 1998 года, дно показал, в 2008-м показал максимум, потом еще стоял какое-то время. В общей сумме, 10 лет", — отметил аналитик в беседе со Sputnik Узбекистан.

Такая же тенденция ожидает и продовольственную сферу, а также металлургическую и топливную.

Все это тесно завязано на долларе, а точнее, на цикле его обесценивания, заявил эксперт. Также здесь следует учесть и тактику американцев, которые запускают глобальную инфляцию как способ борьбы с долговой нагрузкой.

В мире слишком много долгов и их нужно обесценить, убежден Голубовский.

Этого можно добиться двумя способами: устроить долговой кризис или же инфляцию. В первом случае особенно сильно пострадают богатые, во втором — все.

Выбор мира пал на второй вариант, который все проблемы пытается "залить деньгами", считает аналитик.

От этого цены будут только увеличиваться. В этом случае особенно в большом риске находятся бедные страны. Выход для них — примкнуть к экономическому объединению или же заключить торговые союзы с богатыми государствами.

"Если Россия покажет хороший экономический рост, то она потянет за собой всех соседей. Это региональный фактор, сильная экономика тянет за собой соседей, просто потому что либо соседи приезжают сюда работать, зарабатывают больше, отсылают больше домой, либо на аутсорсинге из сильной экономики в соседнюю отдается какая-то работа, или благодаря торговым связям там тоже начинается какое-то развитие", — пояснил Голубовский.

По его мнению, если экономический рост в сырьевом цикле РФ будет расти (это было бы хорошо, потому что страна — сырьевая), то страна может вытянуть за собой всю Центральную Азию.

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