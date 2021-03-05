Кто "проплатил" начало Второй мировой войны? Вскрылись секретные документы

Доктор политических наук, профессор Игорь Панарин прокомментировал недавнюю находку российской Службы внешней разведки. Этот материал раскрыл правду о событиях 1940-х годов.

Радио Кто "проплатил" начало Второй мировой войны? Вскрылись секретные документы

Речь идет о шифр-телеграмме от апреля 1945 года. Она была отправлена из Лондона в Москву.

В записке сообщалось об операции вице-президента Имперского банка нацистского Германии Эмиля Пуля по доставке большой партии слитков золота.

Драгметалл должны были привезти в соляные шахты, расположенные неподалеку от Брюсселя.

Откуда взяли такое огромное количество золота? Его собрали у узников концлагерей.

"Этот Пуль был не только вице-президентом Рейхсбанка, но одновременно членом совета директоров Банка международных расчетов Швейцарии. Это одна из сегодняшних ключевых структур ― круче, чем Федеральная резервная служба США", ― заявил эксперт.

По его словам, "основателями" швейцарской структуры были крупнейшие европейские финансовые организации: Имперский банк фашистской Германии, Банк Англии.

Во всем этом также поучаствовали США: учредителями в том числе являются частные американские банки, среди которых знаменитый банкирский дом Морган.

К слову, его "расцвет" пришелся на период Второй мировой. Тогда объем финансовых операций вырос до рекордной цифры ― полтриллиона долларов.

"Это четыре пятых золотого запаса Третьего Рейха. Вот это все было в шифр-телеграмме", ― добавил политолог.

Однако это все как-то осталось незамеченным со стороны мировых СМИ.

А между тем это известный факт, что банк Англии поддерживал Гитлера, когда тот только был на пути к власти. Речь идет о начале 1930-х годов.

Именно эта британская финансовая структура активно вкладывалась в избирательную кампанию будущего лидера нацистов.

В спонсорской поддержке Гитлера поучаствовали и американцы ― та самая влиятельная семья Морганов, которая, как следует из архивных материалов, причастна к "затеванию" Великой депрессии и масштабного мирового кризиса в начала XX века.

Историк: существование детских концлагерей замалчивают до сих пор >>

Есть факты, указывающие, что этот кризис был "рукотворным" с целью дальнейшего создания Федеральной резервной службы, отметил политолог.

Подробности слушайте в аудиозаписи.