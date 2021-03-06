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Алексей Кольцов. Первый русский поэт-примитивист

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Sputnik Узбекистан
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Выходец из крестьянской среды. Сын сурового торговца скотом. Автор поэзии напевной, трепетной, смелой в сравнениях. Изображает Пушкина в образе могучего леса.

Радио
Алексей Кольцов. Первый русский поэт-примитивист

Алексей Кольцов ― талант, открытый Станкевичем и Белинским. Характер откровенный и застенчивый одновременно. Жертва и певец несчастной любви. Умер от чахотки в 33 года.

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры ― русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (418)



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