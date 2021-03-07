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Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция

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Тема:
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Sputnik Узбекистан
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Сложно ли найти точку Северного полюса? Как выжить в Арктике? Кто защищает полярников от белых медведей? Кто такие ледовые разведчики? И почему соперничество за Арктику сегодня острее, чем во времена холодной войны?

Радио
Зачем нам Арктика? Ледовые разведки, крушение лагеря и дрейфующая станция

Рассказываем о жизни и работе современных полярников, а также о первой в мире длительной арктической экспедиции "Северный полюс-1".

Белые медведи на Чукотке
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1937 год, Арктика, белое безмолвие, 4 человека дрейфуют на льдине 274 дня. Высадка, по сложности, сравнимая с выходом человека в открытый космос.

До экспедиции "Северный полюс-1" этого не делал никто в мире. Арктика влияет на климат всего Земного шара.

В ней сконцентрировано до 20% мировых запасов нефти и газа, кроме этого, Северный Полюс – это стратегически важная точка расположения военных баз.

О научном, военном и ресурсном освоении Арктики в наши дни рассказывают эксперты и полярники.

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Тема:
Подкасты РИА (420)



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