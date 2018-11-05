Правозащитники соберутся в Самарканде на два дня

На форуме ожидаются главы международных и региональных организаций, руководство ООН, ОБСЕ, ЕС, Организации исламского сотрудничества, делегации парламентов, судебных органов, руководители национальных институтов по правам человека.

ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Азиатский форум по правам человека впервые пройдет в Самарканде, он будет приурочен к 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, сообщает Международный пресс-клуб (МПК) Узбекистана.

"22-23 ноября 2018 года в городе Самарканде состоится Азиатский форум по правам человека, посвященный 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале МПК.

По данным пресс-клуба, в форуме примут участие главы международных и региональных организаций, руководство ООН, ОБСЕ, ЕС, Организации исламского сотрудничества, делегации парламентов, судебных органов зарубежных стран, руководители национальных институтов по правам человека, представители экспертного сообщества.

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В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в США на встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном выступил с инициативой впервые провести Азиатский форум по правам человека в Самарканде в этом году. Тогда же Мирзиёев предложил открыть офис управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в республике.

В январе Мирзиёев распорядился выделить 100 тысяч долларов УВКПЧ в связи с мероприятиями по случаю 70-летия Всеобщей декларации прав человека в 2018 году в ответ на обращение Верховного комиссара ООН.

Верховный комиссар ООН по правам человека в мае 2017 года впервые посетил Узбекистан и провел переговоры с президентом, а также ряд встреч с руководителями государственных органов и представителями гражданского общества. По итогам визита в июне парламент страны принял план действий по сотрудничеству с УВКПЧ ООН, куда включены более 90 мероприятий.