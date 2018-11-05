00:29 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Заседание совета ООН по правам человека

Правозащитники соберутся в Самарканде на два дня

© Flickr / United Nations Photo
Общество
Получить короткую ссылку
23710

На форуме ожидаются главы международных и региональных организаций, руководство ООН, ОБСЕ, ЕС, Организации исламского сотрудничества, делегации парламентов, судебных органов, руководители национальных институтов по правам человека.

ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Азиатский форум по правам человека впервые пройдет в Самарканде, он будет приурочен к 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, сообщает Международный пресс-клуб (МПК) Узбекистана.

"22-23 ноября 2018 года в городе Самарканде состоится Азиатский форум по правам человека, посвященный 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале МПК

По данным пресс-клуба, в форуме примут участие главы международных и региональных организаций, руководство ООН, ОБСЕ, ЕС, Организации исламского сотрудничества, делегации парламентов, судебных органов зарубежных стран, руководители национальных институтов по правам человека, представители экспертного сообщества.

В Узбекистане появится омбудсмен по защите прав детей и молодежи
© Sputnik / Евгения Новоженина
В Узбекистане появится омбудсмен по защите прав детей и молодежи
В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в США на встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном выступил с инициативой впервые провести Азиатский форум по правам человека в Самарканде в этом году. Тогда же Мирзиёев предложил открыть офис управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в республике.

В январе Мирзиёев распорядился выделить 100 тысяч долларов УВКПЧ в связи с мероприятиями по случаю 70-летия Всеобщей декларации прав человека в 2018 году в ответ на обращение Верховного комиссара ООН.

Верховный комиссар ООН по правам человека в мае 2017 года впервые посетил Узбекистан и провел переговоры с президентом, а также ряд встреч с руководителями государственных органов и представителями гражданского общества. По итогам визита в июне парламент страны принял план действий по сотрудничеству с УВКПЧ ООН, куда включены более 90 мероприятий.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
65-летний китаец мастерит авиамодели самолетов
Первым делом – беспилотники: китаец собирает летательные аппараты
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054