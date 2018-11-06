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Без хлопка и поборов: педагогов Узбекистана защитит отдельный закон

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Министерство народного образования опубликовало проект закона "О статусе учителя", в котором определены права, обязанности педагогов и гарантии их реализации.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Узбекистане идет общественное обсуждение проекта закона "О статусе учителя". Он направлен на создание условий, обеспечивающих улучшение качества правового положения учителей образовательных учреждений, реализацию гарантий их социальной защиты.

Согласно проекту, статусом учителя наделяются граждане Узбекистана или любой другой страны, имеющие "необходимое педагогическое образование или диплом государственного образца, дающий право заниматься педагогической деятельностью, работающие в образовательных учреждениях, выполняющие учебную, научную, методическую, воспитательную, организационную и руководящую деятельность".

Ученики и учитель на уроке
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Среди принципов, которых должен придерживаться учитель, — тесный контакт с учащимися и их семьями, воспитание учащихся в духе любви к родине, высокой гражданственности, дружбы между народами. В случае одобрения закона учителя смогут самостоятельно выбирать организационные методы и формы педагогической деятельности, однако необходимо будет действовать в рамках государственных образовательных стандартов, утверждаемых кабинетом министров Узбекистана.

"Родители учащихся не имеют права на необоснованное вмешательство в вопросы, которые по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей учителя", — говорится в проекте закона.

Документ не допускает привлечение учителей образовательных учреждений к принудительному труду, в том числе к работам по благоустройству и озеленению районов и городов, сбору металлолома и макулатуры, сезонным работам и иным подобным. Кроме того, запрещается производить удержания из зарплаты учителей, в том числе на подписку на периодические издания. На иные удержания, не предусмотренные законом, тоже наложен запрет.

Сборщица хлопка
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Предполагается, что учителя, работающие в труднодоступных районах, получат льготы и надбавки к зарплате в порядке, установленном кабинетом министров. Также надбавки планируется обеспечить учителям, имеющим ученую степень кандидата или доктора наук.

Педагоги, не обеспеченные жильем или нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут рассчитывать на долгосрочные льготные ипотечные кредиты для покупки жилья.

Отзывы и предложения по проекту закона принимаются до 15 ноября. Затем он может быть изменен или отклонен.

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Теги:
Образование, проект закона, учитель, Узбекистан



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    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

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