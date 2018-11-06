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Встреча новой национальной команды по поддержке реформ в преподавании английского языка с представительством Британского Совета в Узбекистане

С правильным акцентом: британцы помогут Узбекистану с английским

Министерство народного образования Республики Узбекистан
Общество
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Ведущие специалисты республики в преподавании, разработке учебных программ и материалов перенимают опыт британских коллег.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Узбекистан планирует реформировать систему преподавания английского языка. Для этого в стране работает национальная проектная команда, которая уже выяснила, как этот язык изучается в средних школах республики. Специалисты посещали уроки, встречались с учителями, анализировали учебные планы и материалы, сообщает Министерство народного образования.

Теперь, совместно с Венди Арнольд — ведущим британским консультантом в области преподавания английского языка в школе, идет работа над программой повышения квалификации учителей. Модули этой программы планируется использовать для подготовки будущих преподавателей английского языка в 17 вузах Узбекистана.

Несмотря на то что английский давно превратился в универсальный язык межнационального общения, для узбекистанцев и граждан других стран СНГ русский язык по-прежнему остается одним из мощнейших инструментов самореализации, а российское образование удерживает лидирующие позиции среди абитуриентов этой республики. 

Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая
© Sputnik / Сергей Пятаков
Русецкая: русский остается языком образования в Узбекистане
В связи с этим в стране продолжается работа по совершенствованию системы преподавания русского языка. В октябре в Ташкенте прошел первый Российско-Узбекский образовательный форум, по итогам которого было подписано более 130 документов о сотрудничестве между учебными заведениями двух стран. Кроме того, в столице работает Центр русского языка, где ташкентцы могут читать произведения классической литературы, участвовать в вечерах поэзии и тематических мероприятиях.




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  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
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