С правильным акцентом: британцы помогут Узбекистану с английским

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Узбекистан планирует реформировать систему преподавания английского языка. Для этого в стране работает национальная проектная команда, которая уже выяснила, как этот язык изучается в средних школах республики. Специалисты посещали уроки, встречались с учителями, анализировали учебные планы и материалы, сообщает Министерство народного образования.

Теперь, совместно с Венди Арнольд — ведущим британским консультантом в области преподавания английского языка в школе, идет работа над программой повышения квалификации учителей. Модули этой программы планируется использовать для подготовки будущих преподавателей английского языка в 17 вузах Узбекистана.

Несмотря на то что английский давно превратился в универсальный язык межнационального общения, для узбекистанцев и граждан других стран СНГ русский язык по-прежнему остается одним из мощнейших инструментов самореализации, а российское образование удерживает лидирующие позиции среди абитуриентов этой республики.

© Sputnik / Сергей Пятаков Русецкая: русский остается языком образования в Узбекистане