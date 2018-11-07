00:26 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Пожилые узбеки

Аксакал в Кыргызстане с позором прогнал с танцпола веселящуюся парочку

CC BY-SA 2.0 / Fulvio Spada / Uzbek people
Общество
Получить короткую ссылку
125650

Дедушка пришел в ярость, увидев, какие движения демонстрируют молодые люди, и чуть не отлупил их своей клюкой.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Пользователей Сети заинтересовал случай, произошедший во время тоя в одном из ресторанов в Кыргызстане.

На кадрах видно, как парень с девушкой веселятся и танцуют, не обращая внимания на окружающих. Вероятно, дедушка счел их движения несдержанными и развратными. Поэтому он подошел к парочке и попытался их разогнать.

Однако юноша оттолкнул пенсионера. В ответ на это аксакал замахнулся на них своей палкой, и, если бы молодые люди вовремя не ретировались, они не избежали бы приличного удара клюкой по спине.

Пользователи оказались полностью на стороне дедушки. Они практически единодушно сошлись во мнении, что молодежи следует вести себя более скромно, а также помнить о воспитании и не перегибать палку при людях старшего возраста.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
65-летний китаец мастерит авиамодели самолетов
Первым делом – беспилотники: китаец собирает летательные аппараты
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054