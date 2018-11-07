Вопросы о задержании Кирилла Вышинского поставят перед экспертами ОБСЕ

ОБСЕ, как и ряд других международных организаций, не раз призывала к скорейшему освобождению Кирилла Вышинского, которому грозит до 15 лет лишения свободы. Между тем в ноябре суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Ситуацию с задержанием в Киеве российского журналиста Кирилла Вышинского обсудят на медиаконференции ОБСЕ в Астане, сообщает Sputnik Казахстан.

В среду, 7 ноября, в Астане стартовала XX Центральноазиатская медиаконференция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на тему "Будущее журналистики".

Руководитель проектов дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Игорь Наймушин рассказал, что участники мероприятия обсудят современные вызовы, которые стоят перед журналистским и гражданским сообществом не только в Центральной Азии, но и во всем мире.

"Для МИА "Россия сегодня" и для Sputnik, на мой взгляд, это возможность не только принять активное участие в формировании актуальных вопросов медиа, но и поднять одну из наиболее значимых для нас проблем. Это вопрос соблюдения принципов свободы слова, мнения, борьбы с преступлениями против журналистов, незаконных арестов. Наш коллега Кирилл Вышинский уже полгода содержится под арестом, куда его поместили украинские власти под выдуманным предлогом государственной измены исключительно за его профессиональную деятельность, за его работу как журналиста на территории Украины", — отметил он.

Наймушин подчеркнул, что ОБСЕ, как и ряд других международных организаций, не раз призывала к скорейшему освобождению Кирилла Вышинского, которому грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, в ноябре суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.

"Пока что призывы остаются без ответа со стороны киевских властей. Мы хотели бы призвать сегодня всех участников данной конференции выразить поддержку принципам свободы слова с целью защиты Кирилла Вышинского и его скорейшего освобождения", — сказал Наймушин.

Он выразил мнение, что чем выше будет градус напряженности вокруг ситуации с Вышинским, тем больше будет шансов на освобождение задержанного журналиста.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, и провели обыск. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали по подозрению в государственной измене.

К журналисту не допускают сотрудников консульства России, аргументируя это тем, что у Вышинского гражданство Украины. Ранее защита Вышинского подала в апелляционный суд Херсонской области апелляцию на продление его ареста.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, а в Министерстве иностранных дел расценили действия Киева в отношении портала как произвол. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.