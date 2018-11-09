18:27 12 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Заключенный в тюрьме

Лекции за колючей проволокой: чему будут учить заключенных в Узбекистане

Sputnik / Алексей Куденко
Общество
Получить короткую ссылку
40411

Власти республики совершенствуют уголовно-исполнительное законодательство. Так, заключенные смогут получать образование или проходить профессиональную переподготовку.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2019 года начнет функционировать Служба пробации при ГУПП. Соответствующее постановление подписал президент страны, сообщает uznews.uz со ссылкой на данные Минюста республики.

Основная функция Службы – это действенный надзор за поведением условно осужденных и условно освобожденных граждан.

Заключенный исправительной колонии во время работы
© Sputnik / Максим Блинов
Бывшим заключенным в Узбекистане предоставят жилье и восстановят прописку

Кроме того, в 2019/2020 учебном году в Академии Министерства внутренних дел вводится обучение по специальности "Деятельность по исполнению уголовных наказаний".

Сообщается также, что согласно постановлению утверждена Концепция совершенствования уголовно-исполнительного законодательства Республики Узбекистан.

Так, в рамках Концепции предусматривается пересмотр уголовно-исполнительного законодательства на предмет соответствия международным стандартам, внедрение содержания осужденных в помещениях камерного типа.

Вводится отмена ограничения на перечисление взносов в государственные фонды социального страхования из средств, заработанных трудом осужденных.

ЕС: общая ситуация в области прав человека в Узбекистане остается сложной >>>

Лица, лишенные права заниматься определенными видами деятельности, смогут пройти профессиональную переподготовку.

Кроме того, предусматривается возможность для заключенных получать высшее и среднее специальное образование посредством удаленного обучения в учебных заведениях страны.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Розарий в руках у священника
    Торг не уместен

    Житель Волгограда выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений "хрустальные четки Вазгена I" за 10 миллионов рублей.

  • Факельное шествие в Риге
    Боже, храни Латвию

    В преддверии столетия Латвии среди жителей страны провели опрос, чтобы выяснить, насколько патриотично они настроены.

  • Дети играют в детском саду
    Никогда не рано

    В Министерстве образования и науки Литвы предложили с детского сада обучать детей нацменьшинств литовскому языку.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Белый кролик держит в страхе котов в Абхазии - видео
Как не погибнуть от угарного газа
Как не погибнуть от угарного газа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054