Лекции за колючей проволокой: чему будут учить заключенных в Узбекистане

Власти республики совершенствуют уголовно-исполнительное законодательство. Так, заключенные смогут получать образование или проходить профессиональную переподготовку.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2019 года начнет функционировать Служба пробации при ГУПП. Соответствующее постановление подписал президент страны, сообщает uznews.uz со ссылкой на данные Минюста республики.

Основная функция Службы – это действенный надзор за поведением условно осужденных и условно освобожденных граждан.

© Sputnik / Максим Блинов Бывшим заключенным в Узбекистане предоставят жилье и восстановят прописку

Кроме того, в 2019/2020 учебном году в Академии Министерства внутренних дел вводится обучение по специальности "Деятельность по исполнению уголовных наказаний".

Сообщается также, что согласно постановлению утверждена Концепция совершенствования уголовно-исполнительного законодательства Республики Узбекистан.

Так, в рамках Концепции предусматривается пересмотр уголовно-исполнительного законодательства на предмет соответствия международным стандартам, внедрение содержания осужденных в помещениях камерного типа.

Вводится отмена ограничения на перечисление взносов в государственные фонды социального страхования из средств, заработанных трудом осужденных.

ЕС: общая ситуация в области прав человека в Узбекистане остается сложной >>>

Лица, лишенные права заниматься определенными видами деятельности, смогут пройти профессиональную переподготовку.

Кроме того, предусматривается возможность для заключенных получать высшее и среднее специальное образование посредством удаленного обучения в учебных заведениях страны.