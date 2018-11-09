GM Uzbekistan разорвала контракт с автосалоном из-за множества нарушений

С января 2018 года в GM Uzbekistan от физических и юридических лиц поступило 420 обращений, касающихся деятельности дилерского центра "Кашкадарья Автотеххизмат"

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. GM Uzbekistan расторгла дилерское соглашение с ООО "Кашкадарья Автотеххизмат" из-за многочисленных нарушений в деятельности этого дилерского центра, сообщает АО "Узавтосаноат".

С января 2018 года в GM Uzbekistan поступило 420 обращений от физических и юридических лиц, касающихся деятельности дилерского центра "Кашкадарья Автотеххизмат". В том числе 117 из них были связаны с действиями сотрудников дилерского центра, грубым и даже унизительным отношении к клиентам. Также в 10 обращениях заявители сообщали о коррупции в этом центре.

Выездная проверка деятельности автосалона, а также склада хранения автомобилей показала, что многочисленные нарушения действительно имели место.

Например, при изучении документации по учету реализации автомобилей в дилерском предприятии обнаружились неподписанные договоры с клиентами. Также есть сомнения в подлинности подписей клиентов на некоторых заключенных контрактах. Эти документы будут переданы в соответствующие органы для экспертизы.

В автосалоне обнаружилось 47 договоров, в которых подписи клиентов отсутствуют.

"При подсчете и снятии остатков наличия автомобилей у дилерского предприятия выявлены факты излишка и хранения автомобилей на складе", - добавили в компании.

Выборочный обзвон покупателей показал, что многим из них вовремя не сообщили о поступлении автомобилей в салон. Кроме того, некоторые из покупателей, которые приобрели автомобили модели Spark с 10 сентября по 6 ноября 2018 года, не подтвердили получение подарочного ваучера на велосипеды в рамках проводимой GM Uzbekistan акции.

В автосалоне отсутствовали кол-центр, а также ответственные работники для приема звонков.

Напомним, в октябре этого года GM Uzbekistan расторгла дилерское соглашение с ООО "Хумо Автосавдо" в Ташкенте, потому что в автосалоне отсутствовала прозрачность в процессе реализации машин. К тому же дилер создавал искусственное бронирование контрактов на поставку автомобилей.