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Журналист Бобур Комилов

Умер узбекский журналист Бобур Комилов

Страница Бобура Комилова в Facebook
Общество
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Комилов работал пресс-секретарем представительства ООН в республике.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Скончался узбекский журналист Бобур Комилов. Об этом на странице в Facebook сообщила его знакомая Шохира Хамро. Она отметила, что это серьезная потеря для узбекской журналистики. 

Журналист долго боролся с заболеванием, несколько дней назад уехал на лечение в Турцию.

"Мы ждали Бобура в Ташкенте, на международном кинофестивале "Пролог", — рассказала Хамро.

В последние годы Комилов был пресс-секретарем представительства ООН в Узбекистане. Кроме того, он работал в программе "Давр", газете Uzbekistan Today. Комилов одним из первых в стране стал вести передачи на английском языке.

Теги:
Узбекистан, Журналист



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