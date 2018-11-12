Умер узбекский журналист Бобур Комилов

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Скончался узбекский журналист Бобур Комилов. Об этом на странице в Facebook сообщила его знакомая Шохира Хамро. Она отметила, что это серьезная потеря для узбекской журналистики.

Журналист долго боролся с заболеванием, несколько дней назад уехал на лечение в Турцию.

"Мы ждали Бобура в Ташкенте, на международном кинофестивале "Пролог", — рассказала Хамро.

В последние годы Комилов был пресс-секретарем представительства ООН в Узбекистане. Кроме того, он работал в программе "Давр", газете Uzbekistan Today. Комилов одним из первых в стране стал вести передачи на английском языке.