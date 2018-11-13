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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан Ботиржон Закирович Асадов

Асадов поблагодарил губернатора Свердловской области за сотрудничество

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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За два года Узбекистан поднялся на 14-е место в рейтинге самых активных внешнеэкономических партнеров региона. Важную роль в развитии отношений сыграет Генеральное консульство республики, которое сегодня открылось в Екатеринбурге.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Полномочный посол России в Узбекистане Ботиржон Асадов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретились и обсудили результаты и перспективы торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. Куйвашев отметил, что взаимодействие активно развивается.

"Такая положительная динамика стала возможна благодаря развитию связей между Россией и Узбекистаном на федеральном уровне, расширению количества прямых авиарейсов из Екатеринбурга в Узбекистан и активной позиции узбекской диаспоры на Урале. Кроме того, большое значение имели результаты Первого форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана и укрепление сотрудничества на межрегиональном уровне между Свердловской и Наманганской областями, которое, я уверен, в 2019 году мы сможем закрепить заключением соглашения", — сказал губернатор Свердловской области.

Проспект Ленина в Екатеринбурге.
© Sputnik / Алексей Куденко
Еще одно генконсульство Узбекистана в России открылось в Екатеринбурге
Открытие в Екатеринбурге генерального консульства Узбекистана, по мнению Куйвашева, — важный шаг на пути становления партнерских отношений.

Ботиржон Асадов поблагодарил губернатора за личное участие и совместные проекты. 

"Я уверен, что сегодня здесь закладывается очень хороший задел межрегионального сотрудничества, который в будущем станет основой для кооперации и дружбы наших двух стран", — сказал посол.

Ранее сообщалось, что объем торговли Свердловской области с Узбекистаном за первое полугодие этого года по сравнению с тем же периодом прошлого вырос почти на 50% и составил около 106 миллионов долларов.

Теги:
Свердловская область, Узбекистан



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