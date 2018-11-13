За безопасный интернет: Узбекистан поддержал Парижский призыв

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Узбекистан поддержал Парижский призыв о доступности интернета и защите киберпространства от злонамеренных действий. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Франции в республике. Декларация, представленная на Форуме по управлению интернетом, уже получила поддержку со стороны многих государств, а также частных компаний и общественных организаций.

"Мы приветствуем сотрудничество между государственными властями, частным сектором и гражданским обществом, направленное на разработку новых норм кибербезопасности, позволяющих инфраструктурам и организациям совершенствовать свои системы киберзащиты", — говорится в документе.

Все, кто поддержал Парижский призыв, обязуются предупреждать распространение вредоносных киберпрограмм и методов, сотрудничать во избежание вмешательства в избирательные процессы, а также принимать меры против кибернаемничества и агрессивных действий негосударственных объектов.

По данным международной ассоциации GSMA, к концу октября мобильная связь (а вместе с ней и мобильный интернет) была доступна лишь 60% населения Узбекистана. К 2025 году мобильные операторы планируют запустить в стране коммерческие сети 5G.

Постепенно становится доступнее и беспроводной интернет. Например, летом в Ташкенте была установлена первая зона бесплатного городского Wi-Fi.