В Москве покупатель отдал за iPhone ванну денег

Продавец одного из московских магазинов потратил около двух часов на пересчет мелочи, которой покупатель решил расплатиться за телефон.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Вечером в понедельник в один из столичных магазинов, где продают "яблочные" смартфоны, пришли два человека. С собой у них была ванна мелочи.

"Они сказали, что хотят купить iPhone и что в ванне 100 тысяч рублей", — рассказала РИА Новости представитель re:Store Людмила Семушина.

Покупатели остановили выбор на аппарате iPhone XS, который стоит 100,99 тысячи рублей. Продавец подсчитывал мелочь около полутора-двух часов. После покупки посетители ушли из магазина вместе с ванной. В ней все еще звенели монетки.

Компания Apple 12 сентября представила три новые модели смартфонов: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Первые две модели поступили в продажу в России 28 сентября, последняя стала доступна 26 октября.