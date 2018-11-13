Детские сады Бухары отдают питание в руки частных предпринимателей

Если эксперимент даст положительные результаты, аутсорсинг при организации питания в ближайшие два года начнут использовать все 70 детсадов города.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. На аутсорсинг в системе питания с начала ноября перешли 9 дошкольных образовательных учреждений Бухары, сообщает NUZ.UZ.

Если эксперимент даст положительные результаты, на организацию питания на основе аутсорсинга в течение двух лет перейдут все 70 детсадов города.

Частные фирмы, которым доверят организацию питания в детских садах, выбрала специально созданная комиссия. Пока определенных критериев нет, положения разрабатываются.

По словам заведующего городского управления дошкольного образования Абдурахмона Хамраева, конкуренции при отборе не было.

"Очень важный вопрос - наличие всех продуктов в блюдах из расчета 6-9 тысяч сумов на одного ребенка в день. Пока это основные требование", - рассказал Хамраев.

Предпринимателям за время эксперимента предстоит решить, смогут ли они работать в соответствии с условиями и стандартами, которые будут разработаны в ближайшее время, а также оценить рентабельность вложений.

В детсадах, участвующих в эксперименте, к изменениям отнеслись с воодушевлением. Заведующая ДОУ №54 Олима Рафиева отметила, что качество питания действительно улучшилось, а у руководства и педагогического состава появилось больше возможности заниматься своими прямыми обязанностями.

"Периодически возникали проблемы с поставщиками, которые часто срывали сроки поставки тех или иных продуктов. За всю предыдущую неделю, что этим вопросом занимается частная фирма, не было ни одного срыва и повара строго придерживаются утвержденному меню", - заявила Рафиева.

Свою кухню со всем оборудованием ДОУ №54 передал в бесплатную аренду частной фирме Temur Trade. Фирма наняла своих поваров, технолога и разработала меню из расчета 9 тысяч сумов на ребенка в день. При этом, в новый коллектив попали лишь две кухонные работницы из предыдущего состава. Остальных сократили.

Как сообщили в городском управлении дошкольного образования, ситуацию с дальнейшем трудоустройством попавших под сокращение людей держат на контроле. А сокращенным сотрудникам ДОУ №54 предложили другие должности. Кто-то согласился, кто-то нашел другую работу.

Ранее в качестве эксперимента перевели на аутсорсинг организацию питания в Республиканской специализированной школе-интернате олимпийского резерва и специализированных школах-интернатах олимпийского резерва Ургенча, Ферганы и Термеза. Если эксперимент в выбранных учебных заведениях пройдет успешно, организацию питания передадут на аутсорсинг во всех спортивных учебных заведениях республики.