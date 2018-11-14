В Самарканде "выросло" дерево с деньгами вместо листьев

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Сети появилось шутливое видео, где узбекистанец делится своим "научным" открытием.

Автор ролика утверждает, что вырастил денежное дерево, на котором вместо листьев растут сумы. Садовод отмечает, что новый селекционный вид растения - секретный эксперимент. В скором времени он намерен вырастить долларовое дерево, однако опыты должны держаться втайне, чтобы в Узбекистане не началась сильная инфляция.

Интернет-пользователи с позитивом восприняли это видео. Некоторые предложили выращивать еще евро и британский фунт.