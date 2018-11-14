В одном из домов Ферганы люди восемь лет живут на грани пожара и потопа

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В редакцию Sputnik Узбекистан обратились жители города Ферганы с просьбой о помощи – в доме №38 по улице Навои протекает черепичная крыша, что создает реальную угрозу жизни и здоровью проживающих.
Как говорится в письме ферганцев, сразу в нескольких домах по этой улице без согласования с собственниками в 2010 году провели ремонт, технически пригодный шифер заменили на пластмассовую черепицу, предположительно, бракованную. Кровля начала протекать, по словам жителей, практически с первых дней.
С мая 2012 года люди начали обращаться в хокимияты области и города с просьбой заменить материал, но положительного решения добиться не удалось. Не дождавшись помощи, владельцы квартир с риском для жизни самостоятельно пытаются латать появляющиеся то тут, то там дыры в кровле, однако площадь повреждений слишком большая.
В результате потолки в квартирах на верхнем этаже протекают, что приводит не только к порче имущества, но и грозит замыканием и пожаром.
"Эта черепица, намокшая от дождя, очень легко ломается в руках, крошится, а если ее разминать, она превращается в какой-то пластилин. Вот из такого материала у нас крыша", — сетует один из жильцов многострадального дома №38.
В некоторых соседних домах ремонт все-таки был осуществлен, но жильцам именно этой двухэтажки отказывали из-за отсутствия сформированного товарищества.
В пресс-службе хокимията Ферганской области корреспонденту Sputnik Узбекистан заявили, что вопрос по дому №38 будет решаться с новым главой города Хамиджоном Хабибиддиновым.
"Мы знаем об этой ситуации, весь необходимый пакет документов у нас на руках, в настоящее время идет работа с жильцами над решением проблемы. Сложность заключается в том, что жители этого дома не создали товарищества, которое могло бы взаимодействовать с властями по подобным вопросам", — заметили в пресс-службе областной администрации.
Есть проблема и с подрядчиком, менявшим несколько лет назад кровлю. Руководство в компании поменялось, поэтому найти ответственных пока не представляется возможным.
Sputnik Узбекистан следит за развитием ситуации.