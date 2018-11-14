В одном из домов Ферганы люди восемь лет живут на грани пожара и потопа

Пенсионеры, проживающие в одном из домов Ферганы, добиваются от местных властей и подрядчика ремонта крыши, которая протекает уже несколько лет. В администрации города проблему обещали решить, но указали на ряд сложностей.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В редакцию Sputnik Узбекистан обратились жители города Ферганы с просьбой о помощи – в доме №38 по улице Навои протекает черепичная крыша, что создает реальную угрозу жизни и здоровью проживающих.

Как говорится в письме ферганцев, сразу в нескольких домах по этой улице без согласования с собственниками в 2010 году провели ремонт, технически пригодный шифер заменили на пластмассовую черепицу, предположительно, бракованную. Кровля начала протекать, по словам жителей, практически с первых дней.

С мая 2012 года люди начали обращаться в хокимияты области и города с просьбой заменить материал, но положительного решения добиться не удалось. Не дождавшись помощи, владельцы квартир с риском для жизни самостоятельно пытаются латать появляющиеся то тут, то там дыры в кровле, однако площадь повреждений слишком большая.

В результате потолки в квартирах на верхнем этаже протекают, что приводит не только к порче имущества, но и грозит замыканием и пожаром.

Foto / Богдан Бубняк Протекающая кровля в одном из домов в Фергане

На представленном жильцами видео показана крыша дома, где кровля местами вовсе отсутствует, а где-то сильно протекает.

"Эта черепица, намокшая от дождя, очень легко ломается в руках, крошится, а если ее разминать, она превращается в какой-то пластилин. Вот из такого материала у нас крыша", — сетует один из жильцов многострадального дома №38.

В некоторых соседних домах ремонт все-таки был осуществлен, но жильцам именно этой двухэтажки отказывали из-за отсутствия сформированного товарищества.

В пресс-службе хокимията Ферганской области корреспонденту Sputnik Узбекистан заявили, что вопрос по дому №38 будет решаться с новым главой города Хамиджоном Хабибиддиновым.

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"Мы знаем об этой ситуации, весь необходимый пакет документов у нас на руках, в настоящее время идет работа с жильцами над решением проблемы. Сложность заключается в том, что жители этого дома не создали товарищества, которое могло бы взаимодействовать с властями по подобным вопросам", — заметили в пресс-службе областной администрации.

Есть проблема и с подрядчиком, менявшим несколько лет назад кровлю. Руководство в компании поменялось, поэтому найти ответственных пока не представляется возможным.

Foto / Богдан Бубняк Протекающая кровля в одном из домов в Фергане

Сменилось недавно и руководство города — главу городской администрации Шавката Эркабоева вместе с другими чиновниками уволили в конце октября после критики премьера республики за серьезные недостатки в работе.

Sputnik Узбекистан следит за развитием ситуации.