Минздрав уточнил, какие лекарства можно купить в Узбекистане без рецепта

Список расширен с 1254 препаратов в прошлом году до 1273 лекарственных средств в этом.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, обновлен, следует из приказа министра здравоохранения Узбекистана.

В новую редакцию перечня вошли 188 позиций монопрепаратов, тогда как прежний включал 191 позицию, а также 1085 позиций комплексных препаратов, хотя в прежнем перечне их было 1063. Таким образом, список расширен с 1254 препаратов в прошлом году до 1273 лекарственных средств в этом.

Не вошедшие в перечень лекарства реализуются только при предъявлении в аптеке рецепта врача на специальном бланке.