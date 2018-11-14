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Животноводческий комплекс

Украинским быкам не дали доехать до Узбекистана

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Рогатый скот пытались отправить транзитом в республику с несоответствующими документами.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Брянской области специалисты Управления Россельхознадзора пресекли попытку транзита крупного рогатого скота из Украины в Узбекистан.

Сорок быков отправили обратно, так как в украинском ветеринарном свидетельстве о цели ввоза животных было указано — "для откорма". Хотя в разрешении на ввоз, выданном территориальным управлением ветеринарии по Ташкентской области, было записано, что животные предназначены для разведения.

Ранее сообщалось, что в республику отправятся отборные алтайские телки красной степной породы. К такой договоренности стороны пришли в ходе первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который прошел в Ташкенте 18-19 октября.

Теги:
скот, Украина, Узбекистан



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