Украинским быкам не дали доехать до Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Брянской области специалисты Управления Россельхознадзора пресекли попытку транзита крупного рогатого скота из Украины в Узбекистан.

Сорок быков отправили обратно, так как в украинском ветеринарном свидетельстве о цели ввоза животных было указано — "для откорма". Хотя в разрешении на ввоз, выданном территориальным управлением ветеринарии по Ташкентской области, было записано, что животные предназначены для разведения.

Ранее сообщалось, что в республику отправятся отборные алтайские телки красной степной породы. К такой договоренности стороны пришли в ходе первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, который прошел в Ташкенте 18-19 октября.