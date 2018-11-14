Быстрее и проще: в Узбекистане введут электронные договоры на аренду жилья

С инициативой поменять порядок оформления документов и регистрации выступил Государственный комитет республики по туризму.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по туризму выпустил проект Концепции развития сферы туризма до 2025 года, документ предусматривает серьезные изменения в порядке аренды частных квартир.

Разработчики предлагают ввести электронное заключение договоров для аренды до 30 дней и упростить регистрацию участников – и съемщиков, и арендодателей.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Лоукостеры и новые отели: как Узбекистан намерен привлечь 7 млн туристов

Если документ вступит в силу, в Узбекистане появится специализированная онлайн-система, которая позволит одновременно оплачивать налоги на доходы, полученные от сдачи помещений.

Порядок ведения единого электронного реестра уже подготовлен, проект доступен для обсуждения до 29 ноября и может начать действовать в начале января 2019 года. Одна из основных целей – развитие туристической отрасли на территории республики.

В июле Госкомтуризма смягчил требования по содержанию хостелов – теперь они могут не иметь отдельного входа и лифта в зданиях высотой более пяти этажей, необязательными стали нумерация комнат и наличие емкостей с водой. Управляющий, повар и горничная получили возможность работать без специального образования.

К 2025 году власти Узбекистана намерены в полтора раза увеличить число прибывающих туристов – до 7,2 миллиона человек, для этого в республике построят новые отели и упростят визовые процедуры для граждан Евросоюза.