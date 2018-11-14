Журналисты России и Узбекистана договорились о сотрудничестве

Церемония подписания документов о сотрудничестве между союзами журналистов двух стран прошла в Доме журналиста в Москве в день столетия российской организации.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Союз журналистов Узбекистана заключил соглашение о сотрудничестве с Союзом журналистов России (СЖР), сообщает РИА Новости.

Церемония подписания документов прошла в Доме журналиста в Москве.

Российский союз журналистов также подписал соглашение о сотрудничестве с аналогичными организациями Южной Кореи, Польши, Абхазии, Кипра, Сирии и Монголии. По словам главы СЖР Владимира Соловьева, соглашение предусматривает тесное сотрудничество, взаимодействие и обмен журналистами между Россией и теми странами, которые принимали участие в подписании.

Как отметил глава СЖР, подписание этих соглашений - очень важный шаг для развития международного сотрудничества.

"Очень символично, что это (подписание соглашений) происходит именно сегодня, в день, когда Союз журналистов России отмечает столетие", - подчеркнул Соловьев.

Союз журналистов России — творческое неполитическое общественное объединение для защиты интересов журналистов России. Заявленная численность - более 100 тысяч человек.