Спецслужбы объяснили взаимосвязь локальных конфликтов с мировым терроризмом

ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Активизации терроризма и религиозного экстремизма в мире способствуют локальные вооруженные конфликты, заявили участники конференции специальных служб тюркоязычных государств (ТЮРКОН), которая прошла в Кыргызстане.

Как сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, XХI заседание конференции специальных служб тюркоязычных государств прошло в Бишкеке. В работе заседания участвовали руководители и представители специальных служб Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана и Кыргызстана, в качестве наблюдателей присутствовали также представители спецслужб ряда других государств.

Представители спецслужб обсудили вопросы оперативной обстановки в Афганистане, а также в сирийско-иракской зоне вооруженного конфликта и ее влияние на состояние безопасности государств – членов ТЮРКОН.

"Одним из определяющих влияний на активизацию терроризма и религиозного экстремизма являются локальные вооруженные конфликты, в первую очередь в афганской и сирийской зонах конфликта. В частности, религиозные экстремисты под воздействием массированной пропаганды в сети Интернет выезжают в горячие точки и, получив боевой опыт и диверсионно-террористическую подготовку, возвращаются к себе на родину для выполнения задач, поставленных зарубежными террористическими организациями", - сообщает пресс-служба.

По итогам заседания приняты ряд решений в сфере безопасности.

Протокол о создании конференции спецслужб тюркоязычных государств был подписан в 1998 году. В нем спецслужбы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Туркменистана заявили о наличии общих интересов и желания расширить сотрудничество между собой на основе принципа равноправия и равной ответственности. Официальными языками конференции являются английский, турецкий и русский.