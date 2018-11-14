Редкая птица: в Узбекистане хотят защитить кречетку

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В октябре участники экспедиции "За светлое будущее кречетки" обнаружили на водохранилище Талимарджан Кашкадарьинской области более четырех тысяч этих редких птиц, сообщает портал "Новости Узбекистана".
Это водохранилище считается единственным местом остановки кречетки во время ее осенней миграции из Казахстана в Индию. Основную угрозу птице во время ее остановки в Узбекистане составляет охота, несмотря на то, что отстрел строго запрещен.
Общество охраны птиц намерено заняться созданием заказника – охраняемой природной территории на водохранилище Талимарджан.
Кречетка – одна из самых редких птиц в мире, она занесена в Международную Красную книгу как вид, который находится на грани исчезновения. Среди основных причин резкого сокращения численности популяции эксперты называют изменения в сельском хозяйстве и уничтожение степей в Казахстане и России, деградацию пастбищ и охоту.