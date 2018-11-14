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Кречётка

Редкая птица: в Узбекистане хотят защитить кречетку

Новости Узбекистана / В. Солдатов
Общество
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Она считается одной из самых редких птиц в мире и занесена в Международную Красную книгу, в Европе ее численность за последние годы сократилась на 80%.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В октябре участники экспедиции "За светлое будущее кречетки" обнаружили на водохранилище Талимарджан Кашкадарьинской области более четырех тысяч этих редких птиц, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Кречётка
Новости Узбекистана / В. Солдатов
Кречётка

Это водохранилище считается единственным местом остановки кречетки во время ее осенней миграции из Казахстана в Индию. Основную угрозу птице во время ее остановки в Узбекистане составляет охота, несмотря на то, что отстрел строго запрещен.

Общество охраны птиц намерено заняться созданием заказника – охраняемой природной территории на водохранилище Талимарджан.

Кречётка
Новости Узбекистана / В. Солдатов
Кречётка

Кречетка – одна из самых редких птиц в мире, она занесена в Международную Красную книгу как вид, который находится на грани исчезновения. Среди основных причин резкого сокращения численности популяции эксперты называют изменения в сельском хозяйстве и уничтожение степей в Казахстане и России, деградацию пастбищ и охоту.

Теги:
Экология и природопользование, Казахстан, Узбекистан



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