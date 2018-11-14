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Сон

Ученые объяснили связь между недосыпом и ожирением

© Flickr/ Pink Sherbet Photography
Общество
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Из-за недостаточной продолжительности сна у людей могут появляться вредные привычки.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Исследователи из Ратгерского университета (Нью-Джерси, США) выяснили, что недосып очень вреден для здоровья детей. Такой вывод был сделан по результатам эксперимента, в котором участвовали 177 тысяч детей.

Про нехватку сна рассказали почти 40% опрошенных, отмечается на портале MedicalXpress. Отмечается, что недосыпание для детей до 12 лет — это менее девяти часов в сутки, для подростков — менее восьми.

Сомнолог Павел Кудинов
© Из архива Павла Кудинова
Кудинов: недосып невозможно компенсировать в выходные
В чем же именно вред? Из-за недосыпа у детей формируются неправильные привычки: они отказываются от завтраков, полезных продуктов, едят фастфуд, сладости и чаще отдают предпочтение сидячему образу жизни. Из-за всех этих привычек появляются лишние килограммы, а впоследствии — ожирение, считают исследователи.

Ранее ученые из Бристольского университета рассказали, какие женщины меньше рискуют заболеть раком груди — "совы" или "жаворонки".

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Теги:
Наука, ожирение



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