Боль и унижение: реакция парня, не дождавшегося поцелуя девушки

Девушка делает вид, что пытается поцеловать партнера, но неожиданно действует иначе.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Сети опубликовано шуточное видео розыгрыша узбекистанки над парнем.

Девушка, сложив губы трубочкой, тянется к своему партнеру. Мужчина, предвкушая сладкий поцелуй, прикрывает глаза и подставляет свои губы. Однако девушка неожиданно берет стакан с трубочкой и пьет напиток.

После этого мужчина с удивлением и явным негодованием косится на свою возлюбленную.

За пять часов забавное видео набрало уже почти семь тысяч просмотров.

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Некоторые пользователи похвалили барышню за чувство юмора, другие же наоборот посчитали, что такие шутки над второй половинкой неуместны.