Боль и унижение: реакция парня, не дождавшегося поцелуя девушки

Девушка делает вид, что пытается поцеловать партнера, но неожиданно действует иначе.
ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Сети опубликовано шуточное видео розыгрыша узбекистанки над парнем.
Девушка, сложив губы трубочкой, тянется к своему партнеру. Мужчина, предвкушая сладкий поцелуй, прикрывает глаза и подставляет свои губы. Однако девушка неожиданно берет стакан с трубочкой и пьет напиток.
За семь лет Узбекистан намерен увеличить турпоток в полтора раза, а доходы в этой сфере — более чем вдвое. Однако для этого потребуются не только инфраструктурные проекты, но и существенные изменения в законодательстве.
В заседании Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) государств-участников Содружества независимых государств участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.