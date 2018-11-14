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Губы

Боль и унижение: реакция парня, не дождавшегося поцелуя девушки

CC0 / pixabay
Общество
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32210

Девушка делает вид, что пытается поцеловать партнера, но неожиданно действует иначе.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Сети опубликовано шуточное видео розыгрыша узбекистанки над парнем.

Девушка, сложив губы трубочкой, тянется к своему партнеру. Мужчина, предвкушая сладкий поцелуй, прикрывает глаза и подставляет свои губы. Однако девушка неожиданно берет стакан с трубочкой и пьет напиток.

После этого мужчина с удивлением и явным негодованием косится на свою возлюбленную.

За пять часов забавное видео набрало уже почти семь тысяч просмотров.

Шутка над котом обернулась для водителя крупной неприятностью

Некоторые пользователи похвалили барышню за чувство юмора, другие же наоборот посчитали, что такие шутки над второй половинкой неуместны.

Теги:
Видео, поцелуи, мужчина, девушки



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