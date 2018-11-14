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Собака. Иллюстративное фото

Любовь после смерти: верный пес ждет погибшую хозяйку 80 дней

CC0 / pixabay
Общество
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Владелица собаки погибла на дороге 21 августа. С тех пор животное каждый день приходит на место происшествия.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Жителей китайского города Хух-Хото поразила верность собаки своей хозяйке. Женщина погибла на дороге 21 августа. На следующий день пес вернулся на место происшествия и продолжает приходить туда изо дня в день, сообщает BBC. Он садится на тротуар и ждет, вздрагивая от автомобильного шума.

Прохожие пытались погладить собаку, накормить или даже забрать к себе, но та убегает при любой попытке приблизиться к ней. Пес ест, только если оставить кусочки еды на земле и отойти.

Между тем некоторые пользователи интернета обеспокоены: собаку может сбить автомобиль.

 

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Теги:
Китай, собаки



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