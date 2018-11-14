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Церемония посвященная окончанию Первой мировой войны прошла в посольстве Франции в Узбекистане

Годовщину окончания Первой мировой отпраздновали с узбекским оркестром

Посольство Франции в Узбекистане
Общество
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Торжественная церемония с участием музыкантов прошла в посольстве Франции в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Оркестр Национальной гвардии Узбекистана выступил на церемонии, посвященной столетию перемирия в Великой войне на Западном фронте, которая состоялась в посольстве Франции в Ташкенте. 

В своем приветственном слове на церемонии посол Франции Виолен де Вильмор напомнила об инициативе президента Франции по проведению Парижского форума мира, сообщили в дипломатическом ведомстве.

"Напомнив уроки перемирия 1918 года, данный форум подчеркивает важность международного и многостороннего диалога для преодоления разногласий между странами, чтобы избежать конфронтации соотношения сил, подобно той, которая привела ко Второй мировой войне, и решать глобальные проблемы, которые ни одна страна не может решить в одиночку: изменение климата, терроризм, кибербезопасность", - заявила она.

Четверо учащихся разных национальностей зачитали тексты, символического послания мира. 

  • Церемония посвященная окончанию Первой мировой войны прошла в посольстве Франции в Узбекистане
    Церемония посвященная окончанию Первой мировой войны прошла в посольстве Франции в Узбекистане
    Посольство Франции в Узбекистане
  • Церемония посвященная окончанию Первой мировой войны прошла в посольстве Франции в Узбекистане
    Церемония посвященная окончанию Первой мировой войны прошла в посольстве Франции в Узбекистане
    Посольство Франции в Узбекистане
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Посольство Франции в Узбекистане
Церемония посвященная окончанию Первой мировой войны прошла в посольстве Франции в Узбекистане

Основная церемония, посвященная 100-летию окончания Первой мировой войны прошла у Триумфальной арки в Париже 11 ноября. В ней участвовали более 120 высоких гостей и глав государств, участвовавших в Первой мировой войне, руководители ООН и европейских организаций.

Ранним утром 11 ноября 1918 года, в Компьенском лесу (Пикардия) в штабном вагоне маршала Фоша было подписано перемирие с немцами, вступившее в силу в 11 часов утра.

 




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