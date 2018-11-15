Хорезмская девушка вышла замуж за дубайского миллионера - видео

Пользователи Сети уже в шутку прозвали новобрачных Отелло и Дездемоной.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Видео свадьбы хорезмской девушки и дубайского миллионера ошарашило Узнет. Кадры торжества были опубликованы в сообществе Uzbek Video в Facebook.

На видеоролике запечатлено, как родители и родственники поздравляют новобрачных. Невеста кланяется им, согласно национальным традициям. На фоне играет узбекская музыка. Все гости выглядят очень счастливыми.

В аннотации к видео уточняется, что новоиспеченной женой стала хорезмская певица.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на увиденное. Одни поздравляли молодоженов, поддерживая выбор узбекистанки и отмечая, что главное - чтобы муж был хорошим человеком, и неважно, откуда он родом.

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Некоторые сомневаются, что женихом стал дубайский миллионер, и предполагают, что разнонациональная семья отправится после свадьбы в Нигерию.