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Офис интернет-компании Яндекс

В Ташкенте заработал сервис "Яндекс. Махалля"

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Напомним, что в Ташкенте уже действует служба "Яндекс. Такси".

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В Ташкенте презентовали новый сервис "Яндекс. Махалля" — аналог российского "Яндекс район", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места события.

Благодаря этой локальной социальной сети жители Ташкента могут на одной интернет-площадке делиться новостями, решать общие или личные проблемы и оперативно получать информацию об интересных событиях. 

Представители районных хокимиятов будут вести в "Яндекс. Махалля" официальные аккаунты, а Общественный совет при хокимите Ташкента проследит за тем, чтобы вопросы пользователей не оставались без ответа. 

По словам представителей российской компании, Узбекистан стал первой страной за пределами РФ, где запустили этот сервис.

При этом в "Яндексе" подчеркнули, что пока не видят необходимости открывать в республике полноценный офис.

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Это не первый сервис, представленный в Узбекистане российской компании — в апреле этого года в стране заработал "Яндекс. Такси". В октябре к сервису уже были подключены четыре тысячи автомобилей.

Теги:
махалля, Ташкент, Яндекс, Яндекс Такси, Узбекистан



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